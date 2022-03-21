Киеву предоставят более $3 млн на нелетальное оружие.

Власти Новой Зеландии предоставят Украине, которая воюет с Российской Федерацией, миллионы долларов на нелетальное оружие.

Украина получит $3,5 млн на нелетальное оружие, сообщает RNZ со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

15 марта президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере $13,6 млрд.

Около $6,5 млрд пойдут Министерству обороны Штатов, чтобы оно могло развернуть войска в регионе и отправить оборонное оборудование в украинское государство.

16 марта стало известно, что Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Киеву в сфере безопасности.

Напомним, 24 февраля российские войска рано утром вторглись на территорию Украины. Противник сперва бомбил военные объекты, а позже атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Вас также могут заинтересовать новости: