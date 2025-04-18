Он отметил, что у войны в Украине нет военного решения.

США потратили уже слишком много времени и средств на поддержку Украины в войне с Россией, и теперь хотят сосредоточиться на других вопросах. Об этом заявил на пресс-брифинге госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы потратили 3 года и миллиарды долларов, поддерживая украинскую сторону. Но теперь мы достигли точки, когда нам нужно сосредоточиться на других вещах", - сказал он

Рубио также сказал, что вйна в Украине не имеет военного решения, поскольку ни у одной из сторон нет достаточного преимущества, чтобы быстро ее закончить.

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"Эта война не имеет военного решения... Ни у одной из сторон нет стратегического потенциала, чтобы быстро закончить эту войну. Мы говорим о том, чтобы избежать гибели тысяч и тысяч людей в течение следующего года. Мы стараемся этого избежать", - сказал он.

Рубио также упомянул ракетный удар по Сумам, не указав при этом, что удар нанесла Россия

"Мы видели, что произошло в Сумах на прошлой неделе во время ракетного удара. Люди погибли в Вербное воскресенье. Мы еще не раз увидим подобное. С обеих сторон", - сказал он.

Война в Украине - заявления США

Ранее Bloomberg писал, что США хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель и ожидают значительного прогресса в ближайшее время.

Позже Рубио заявил, что США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

"Сейчас нам нужно очень быстро определить, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться", - сказал он.

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