При этом министр жалуется на невозможность предоставить Украине существенную военную помощь из-за нехватки оружия у самих европейцев.

Текущая ситуация на фронте в Украине свидетельствует о том, что на сегодня украинцы проигрывают войну. Такое мнение на дебатах в парламенте высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Trouw.

По его мнению, Россия сохраняет преимущество на фронте, а результаты президентских выборов в США сделали ситуацию еще более неопределенной.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов [в США], которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", - заявил министр.

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По убеждению Брекельманса, из-за того, что сейчас Киев находится в более слабой позиции, ему придется пойти на значительные уступки во время мирных переговоров.

"Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы все действительно будем жить на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", - считает Брекельманс.

В этом контексте министр предложил оставить без изменений заложенные на следующий бюджетный год расходы на помощь Украине.

"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на сейчас, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot [которые можно было бы передать] просто нет", - заявил он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, в Силах обороны Украины подтвердили, что российские войска выбиты из села Новый Комар в Донецкой области. Таким образом была снята на время угроза окружения важных оборонительных позиций ВСУ в селе Великая Новоселка, которые прикрывают путь в Днепропетровскую область.

Также мы рассказывали, что ВСУ организовали контратаку в Курской области. Вследствие этого украинские танки и другие силы продвинулись на южную окраину села Дарьино.

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