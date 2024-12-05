Сообщается, что в целом украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза.

Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России, пишет журнал Forbes.

Отмечается, что в результате указанной атаки танки и другие силы не менее чем из трех украинских подразделений (17-я тяжелая механизированная, 21-й механизированная и 80-й десантно-штурмовая бригады) продвинулись на южную окраину села Дарьино,

В Forbes уточнили, что 21-я бригада направила в бой по крайней мере один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я - советские Т-64 или Т-72.

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"Российские беспилотники спикировали, повредив по крайней мере один танк из каждой бригады. Было замечено, что экипаж Leopard 2A6 выпрыгивает из горящей машины. Отстреливаясь, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада подбила по крайней мере две российские боевые машины БМД, по-видимому, из 83-й десантно-штурмовой бригады", - отметили в журнале.

Если украинцы смогут удержать Дарьино, они перекроют второстепенные пути для атакующих русских и далее смогут направить их в зону поражения вокруг хутора Зеленый Шилах, добавили в издании.

"То, что украинцы вообще смогли контратаковать, примечательно. В целом украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза… Перейдя в атаку, пусть даже ненадолго и в небольших масштабах, украинские силы бросили "кубик". Если это правда, что они продвинулись в Дарьино и остались там, то их ставка, возможно, оправдалась", - констатировали в Forbes.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, как заявил военнослужащий Кирилл Сазонов, Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января:

"Они над этим... работают очень активно. Но мы держим позиции".

По словам Сазонова, штурмы позиций ВСУ продолжаются почти постоянно.

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