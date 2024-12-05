Населенный пункт контролируют Силы обороны, сообщил спикер ОСГВ "Хортица".

В Силах обороны Украины подтвердили, что российские войска выбиты из села Новый Комар в Донецкой области, передает "Суспільне.Донбас".

"Врага выбили оттуда, и населенный пункт Новый Комар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области и входящий в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", - сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

ВСУ освободили село Новый Комар - что сообщалось

Напомним, 4 декабря аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские войска из села Новый Комар в Волновахском районе Донецкой области.

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Отмечалось, что в результате боев много российских оккупантов, часть сбежали в сторону трассы, а оставшиеся - попали в плен.

При этом указывалось, что на других направлениях у россиян было продвижение - они оккупировали село Благодатное в Бахмутском районе Донецкой области, продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яру, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко.

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