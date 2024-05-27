Именно российские нападения на гражданские объекты в Украине могут лишить "голубей мира" последних аргументов по сохранению запрета.

Россия своими действиями, такими как удар по гипермаркету в Харькове, подталкивает США к снятию запрета на применение американского оружия против целей на российской территории. Такое мнение в комментарии CNN высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг.

"Мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", - предполагает эксперт, комментируя бомбардировку харьковского "Эпицентра".

По словам Гертлинга, существуют мощные политические и военные аргументы, почему снимать запрет на удары по РФ все же не стоит. В частности, если запрет отменят, США придется как-то реагировать на мощную информационную кампанию Владимира Путина, который начнет жаловаться, что Америка якобы нападает на Россию с использованием "украинских прокси сил", говорит аналитик.

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В интервью "Голосу Америки" представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что между Пентагоном (то есть Минобороны США), Государственным департаментом (аналог МИД) и Белым домом (то есть президентом) не существует разногласий в позициях относительно атак по территории России оружием США.

"Когда речь идет об использовании оружия предоставленного США - мы не делаем возможными удары на территории России", - сказал Миллер.

Запрет на удары по РФ: последние новости

Как писал УНИАН, военный аналитик Сергей Згурец считает, что ограничения на использование западного вооружения по территории РФ в основном навязаны США. Эксперт говорит, что логика американцев понятна, но она не соответствует украинским интересам.

Существование этого запрета недавно раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако не одни только США пока настаивают на сохранении запрета. Реагируя на заявление Столтенберга, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предостерегла от опрометчивых решений относительно ударов западным оружием по территории России.

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