По его мнению, эти тактические ограничения дают россиянам потенциальное оперативное преимущество.

Военный аналитик Сергей Згурец считает, что по ограничению использования западного вооружения в основном навязаны США.

Он напомнил, что сейчас на севере Харьковщины линия фронта увеличилась на 70 км, а дальше в логике действий противника - растягивание наших резервов.

"Понимаем, что даже ограниченные ресурсы, которые есть у врага на этом участке, нам все равно придется компенсировать переброской наших бригад. И в этом смысле это уже вторичный эффект, а первичный эффект был бы на самом деле, если мы бы имели возможность уничтожать накопленные силы захватчиков, то это бы лишило их инициативы. А сейчас мы вынуждены играть на вторых ролях именно из-за этих правил использования западного вооружения, которые пока главным образом навязаны прежде всего США", - сказал он рассказал в эфире Еспресо.

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По его мнению, эти тактические ограничения дают россиянам потенциальное оперативное преимущество.

"Это понимают военные эксперты, политики, поэтому как раз давление на администрацию Байдена растет. С другой стороны я понимаю, какой логикой они руководствуются, однако она не соответствует украинским интересам с точки зрения использования оперативно-тактического вооружения американского производства", - добавил Згурец.

Запрет на удары по территории РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

Западные партнеры должны позволить Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом написал заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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