Президент Франции акцентировал на необходимости положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины.

Франция и ее партнеры поддерживают Украину и будут нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

"Я только что имел очередной длительный разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим длительного и прочного мира в Украине. Мы стоим рядом с Украиной и будем нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – написал он в соцсети Х.

Макрон отметил, что участники разговора разделяют цель, которая заключается в том, чтобы положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины уже почти три года. По его словам, усилия по достижению мира и в дальнейшем будут руководствоваться такими принципами:

Видео дня

Украина всегда должна быть вовлечена, а ее права будут уважаться.

Мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями.

Беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и для каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – добавил Макрон.

Макрон и война в Украине

Как известно, 17 февраля в Париже состоялся инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном саммит, где обсуждали, в частности, и вопрос войны в Украине. Участие в нем приняли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Впоследствии стало известно, что на 19 февраля Макрон снова созвал саммит – но теперь с более широким кругом участников. Приглашение получили Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Также сообщалось, что ожидается присутствие Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: