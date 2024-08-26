По словам эксперта, Украина наступлением на Курскую область "сбила с толку робость и пессимизм ее союзников".

В этом году среди впечатляющих событий является вторжение украинских войск в Курскую область в сочетании с волной мощных ракетных и беспилотных атак. В частности были поражены военные аэродромы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, центры хранения топлива и даже Москва. Об этом пишет консультант, специализирующийся на европейской и трансатлантической безопасности Эдвард Лукас для The Times.

"Они потопили единственный крупный паром, соединяющий Крым, и ценную ударную подводную лодку класса "Кило", стоявшую на якоре в якобы хорошо защищенном российском порту. Остальные цели остались тлеющими: красные линии, табу и предубеждения", - подчеркнул он.

Аналитик процитировал слова эксперта по вопросам обороны аналитического центра Policy Exchange Эдварда Стрингера, который заявил, что Украина "взорвала старую игру".

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"Это была медленная война на истощение, в которой западные союзники оказывали достаточную поддержку, чтобы Украина не проиграла, но (в большинстве случаев) накладывали ограничения на использование предоставленного ими дальнобойного оружия. Американские, немецкие и другие руководители опасались, что использование западной артиллерии и ракет для ударов по целям в глубине России укрепит впечатление Кремля о том, что настоящим противником является НАТО, и приведет к опасной эскалации. Молчаливая цель заключалась в том, чтобы конфликт иссяк на переговорах", - отметил Лукас.

В то же время, по словам эксперта, все уже не так, ведь Украина не только изменила ситуацию с РФ, но и "сбила с толку робость и пессимизм ее союзников".

Лукас считает, если Украине удастся остановить российские силы, то она сможет заманить в "котел" 3 тысячи российских солдат в Курской области.

"Попав в плен, они могут стать полезной разменной монетой для многих других украинских военнопленных, находящихся в России. Более 130 000 человек были эвакуированы из Курска, распространяя по всей России свои рассказы о хаосе и унижении - и подчеркивая пропасть между кремлевской машиной лжи и реальностью. Путину пришлось вывести противовоздушную оборону из Крыма, чтобы защитить Москву и другие населенные пункты в глубинке России", - отметил консультант.

В свою очередь самым тревожным для Кремля является то, по мнению эксперта, что лидер наемников частной армии "Паладин" Георгий Закревский раскритиковал войну, называя Путина "так называемым президентом". Он повторил несогласие, которое ранее звучало от другого военачальника Евгения Пригожина, чья попытка переворота также всколыхнула Кремль.

"В своей новой книге "Падение: Пригожин, Путин и новая борьба за будущее России" британский академик Марк Галеотти и российско-американская журналистка Анна Арутюнян утверждают, что эпизод с Пригожиным разоблачил "моральный и идеологический вакуум в сердце путинизма". Его убийство в августе (опять это проклятие) прошлого года разоблачило не только то, как работает система, пишут они, но и то, как она начинает давать сбои", - добавил Лукас.

По словам эксперта, десятилетиями существующей чертой РФ является плохое принятие решений, ведь их режим не способен реагировать на кризисные ситуации.

"Ключ к успеху в российских организациях - скрывать плохие новости от босса. Никто не решился сказать Путину накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, что Украина будет воевать. Можно поспорить, что никто не сказал ему в полном объеме и вовремя, насколько сильно "нацистский марионеточный режим" в Киеве вредит России сейчас", - подчеркнул Лукас.

Он отметил, что сейчас Запад говорит о солидарности с Украиной, однако содрогается от того, что может быть победой: вероятно, хаос в России или замена Путина на кого-то "худшего".

"Азартная игра Зеленского должна сконцентрировать наш разум. Нравится нам это или нет, но наши фишки тоже на столе", - подытожил аналитик.

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, Украина перед наступлением на Курскую область получила спутниковые снимки от США и Великобритании. По словам собеседников издания NYT, информация была предоставлена не для наступления вглубь территории страны-агрессора.

Также аналитики DeepState рассказали, какие силы перебросила Россия в Курскую область.

"В основном были привлечены отдельные подразделения вроде "Ахмат", "Вагнер", "Ветераны" и т.д. и спецподразделения ВДВ... Они привлекались практически с самого начала операции. Об эффективности не говорим, она проявляется очень по-разному, что часто становится смешным. Их вовлеченность также подтверждалась взятием в плен в начале операции", - говорится в анализе.

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