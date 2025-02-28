По его словам, сейчас мир "вероятно, посередине или в начале конца этой войны".

В течение следующих трех-шести месяцев на Украину будет оказываться большое давление. Такое мнение высказал рожденный в Киеве конгрессмен-демократ Евгений Виндман.

"Эта администрация (президента США Дональда Трампа, – ред.) немного растеряна, они немного разобщены. Им понадобится от трех до шести месяцев, чтобы понять, что Россия несерьезно относится к мирным переговорам. Что давление на Украину – это не способ сесть за стол переговоров. Вместо этого надо давить на Россию. Но это займет время. И в этот период, следующие три-шесть месяцев, я думаю, будет большое давление на Украину. Украина должна оставаться сильной и стойкой, и я знаю, что ей это под силу", – сказал он в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, сейчас мир "вероятно, посередине или в начале конца этой войны". Конгрессмен считает, что определенное решение войны будет в течение следующих нескольких лет.

Видео дня

"Чем закончится эта война, до сих пор неизвестно. Я уверен в украинском народе, в американских и западных ценностях, что мы все еще можем выстоять. Но впереди темный и трудный путь", – констатировал Евгений Виндман.

Война в Украине и США: последние новости

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно обещал завершить войну РФ против Украины за 24 часа, заявил, что война в Украине завершится или очень скоро, или никогда. По его словам, следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

В то же время американский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос о предоставлении "поддержки" любым миротворческим силам в Украине со стороны США. Трамп сказал, что не любит "говорить о миротворчестве, пока мы не заключим соглашение", а сейчас соглашения нет.

Вас также могут заинтересовать новости: