Самоизоляция США и даже их возможное партнерство с Россией означают, что Европа теперь должна играть сама за себя.

На фоне очевидного отступления США от роли ключевого гаранта европейской безопасности, Европа должна самостоятельно позаботиться о собственной безопасности. И в первую очередь помочь Украине, которая критически зависит от некоторых систем оружия из США. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший старший советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер.

"Ракетные комплексы Patriot могут защитить украинские города и арьергард их вооруженных сил. Армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS) позволяет Украине вести бой с врагом, нанося удары глубоко в тылу России, чтобы нарушить центры производства оружия и коммуникации. Без этого и другого вооружения США Украина рискует проиграть", - пишет он.

Аналитик отмечает, что действия и заявления Дональда Трампа последних недель свидетельствуют о все большей изоляции США от своих союзников и партнеров, которым теперь нужно действовать в одиночку.

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"В долгосрочной перспективе Великобритания и ее европейские союзники должны будут компенсировать отступление Америки. (...) Если Украина проиграет в этой эпической борьбе, Россия окажется на пороге Европы, что ставит большой вопрос: будет ли НАТО готово?" - пишет Чарли Купер.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, в Европе заговорили о создании "запасов оружия" для Украины. Украинская армия должна иметь возможность защищать себя не только сейчас, но и когда "замолчат пушки", отметил министр обороны Франции.

Также мы приводили мнение главы ГУР Кирилла Буданова. Он считает, что достичь какого-то перемирия с россиянами относительно легко. Но заключить действительно надежный мир будет крайне трудно.

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