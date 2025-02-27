Следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, говорит американский президент.

Война в Украине завершится или очень скоро, или вообще никогда. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Я имел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, либо это произойдет очень быстро, либо это не произойдет никогда", – сказал Трамп на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

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