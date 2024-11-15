ЕС уже готовит санкции против Китая.

Китай впервые поставил оружие в Россию для использования против Украины, и теперь Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники, соответствующие разведывательные данные предоставил государствам ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, эти доказательства являются "убедительными" и подтверждают "поставку летальной помощи".

"Нам нужно теперь рассмотреть все возможные меры", — сказал дипломат. При этом он добавил, что важно напрямую поговорить с Китаем. Другой источник отметил, что реакция Европы будет зависеть от того, как Китай отреагирует на эти сведения. Обсуждение санкций сейчас находится на ранней стадии, добавили собеседники издания.

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При этом, хотя источники не стали раскрывать подробности разведывательных данных, однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения агентства Reuters.

Россия производит дроны в Китае - что сообщалось

Ранее Reuters писало, что Россия запустила в Китае оружейную программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования на войне против Украины.

Отмечалось, что ИЭМЗ "Купол" - дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей" - разработала и провела испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае, а также намеревается наладить массовое производство таких дронов для использования в войне против Украины при участии китайских специалистов.

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