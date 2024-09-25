БПЛА "Гарпия-3" может преодолевать около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг.

Россия запустила в Китае оружейную программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники из европейской разведки и предоставленные ими документы.

Так, в одном из отчетов сообщается, что ИЭМЗ "Купол", дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов. а уже в следующих отчетах "Купол" сообщил министерству обороны, что смог наладить масштабное производство беспилотников, включая G3, на заводе в Китае.

Как пишет Reuters, согласно отчетам "Купола", G3 может преодолевать около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг. Согласно счетам-фактурам, в Россию уже доставили семь моделей беспилотников китайского производства, включая два G3, для дальнейших испытаний с участием китайских экспертов.

Видео дня

В то же время в отчетах "Купола" для Минобороны РФ не было указано более точное местоположение объектов, связанных с проектом. Reuters также не удалось выяснить, дало ли министерство обороны компании зеленый свет на серийное производство БПЛА.

При этом Министерство иностранных дел Китая заявило Reuters, что не знает о подобном проекте, добавив, что в стране действуют строгие меры контроля за экспортом беспилотников,.

Китайская техника в войне в Украине

Ранее сообщалось, что Россия закупает сотни единиц китайских вездеходов для войны в Украине. Как отмечали в ВСУ, россияне используют эти маленькие маневренные машинки, чтобы доставлять личный состав через минные поля к месту боевых действий.

Также на днях стало известно, что российские оккупанты начали использовать на войне в Украине китайские бронемашины ZFB-05.

Вас также могут заинтересовать новости: