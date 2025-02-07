Маркарова заявила об "обстоятельной беседе".

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог провел встречу с послом Украины в США Оксаной Маркаровой в Вашингтоне. Об этом Маркарова написала в Facebook, отметив, что это ее первая официальная встреча с Келлогом с момента его назначения, хотя ранее они уже встречались.

"Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой, а также с моими коллегами", - сообщила Маркарова.

Ранее Келлогг заявлял, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев и Москва смогут договориться о перемирии.

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Украина готовит встречу Зеленского и Трампа

Маркарова ранее заявляла, что посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По ее словам, посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марком Рубио и советником по нацбезопасности Майклом Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава его администрации Андрей Ермак разговаривал с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Вальцем, а его команда - с Келлогом.

Зеленский также сообщил, что рабочие даты визита американской делегации в Украину уже определены.

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