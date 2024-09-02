Переговоры по этому вопросу пройдут на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.

Из-за ограничений, которые администрация президента США Джо Байдена наложила на использование американского оружия против целей на территории России, разочарование Украины растет с каждым днем. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский будет иметь последний шанс убедить американского лидера изменить свою позицию.

Об этом пишет The Economist. Издание напомнило, что полный запрет на поражение целей в России американским оружием был снят в мае, когда в Вашингтоне сообщили, что Украина может нанести удар по скоплению российских войск по ту сторону границы, которые готовятся к наступлению на город Харьков. Когда месяц спустя украинцы вошли в Курскую область, они взяли с собой зенитно-ракетные батареи, которые были развернуты против российских войск, призванных отражать вторжение. Никаких возражений в Вашингтоне не возникло.

В прошлом причиной запрета Украине использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалацию реакции со стороны Кремля, которая в конечном итоге нанесет больший вред Украине и может даже привести к применению Россией ядерного оружия. В последние месяцы появляются новые причины для ограничений Украины.

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"Неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, которые имеют большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегической картины, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, используемых для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс, лучше использовать против целей в Крыму", – пишет издание.

Также недавно стало известно, что администрация Байдена не позволила Британии и Франции одобрить просьбу Украины на использование ракет Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории. Это стало возможным потому, что эта крылатая ракета содержит американские компоненты.

Эксперты же называют аргументы об отсутствии целей в зоне действия западного оружия или недостаточном количестве ракет сомнительными. Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, описывает ситуацию как "постоянное оправдание, которое вводит в заблуждение и является неточным". По его словам, нет "никаких моральных или юридических причин не атаковать эти цели". Он отметил, что господин Байден получает много советов от чиновников времен Обамы, которые неоднократно ошибались в отношении России. И если Байден не изменит свое мнение, "его наследие будет запятнано".

"Вскоре у господина Зеленского будет последний шанс убедить господина Байдена принять новый подход до того, как он покинет пост, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН", – добавляет The Economist.

Тем временем Украина активно работает над созданием дальнобойного оружия. И демонстрируя, на что они способны, украинцы делают еще более весомые аргументы в пользу того, чтобы им разрешили использовать ATACMS и Storm Shadow/Scalp против целей на территории РФ, считает специалист по наземной войне Бен Барри.

Удары по России западным оружием

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что решение американской администрации относительно разрешения на удары по России "уже на подходе". По его мнению, тот факт, что враг вновь начал подтягивать установки С-300 ближе к украинской границе, актуализирует необходимость разрешения от США на дальнобойные удары по территории России.

Ранее издание The Telegraph писало, что удары по территории России ракетами Storm Shadow без сопроводительного применения американского оружия при этом могут быть малоэффективными. Отмечалось, что если США не позволят использовать свои ракеты HARM и MALD, "украинцы, вероятно, просто будут тратить ценное оружие впустую".

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