Там заявили, что другие вопросы не будут рассматриваться, поскольку Вашингтон не видит смысла в этом.

Единственный пункт, который сейчас США могут обсуждать с россиянами - это прекращение огня в Украине. Об этом заявилапресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Она отметила, что другие вопросы не будут рассматриваться, поскольку Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главного - прекращения боевых действий.

"Это мясорубка и ничто другое не может обсуждаться для окончания войны, пока не прекратятся стрельба и убийства", - заявила Брюс.

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"Все наше руководство, в частности президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону... Это динамика, которая не будет решена военным путем", - заявила она.

Представитель Госдепа добавила, что США внимательно будут следить за поведением российских властей.

Переговоры с РФ об окончании войны

4 апреля государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал, что США будут знать уже через недели, а не месяцы, готова ли Россия завершить войну в Украине. Тогда американский чиновник заявил, что Рубио отметил, что "вскоре, а не через полгода, Москва и глава РФ Владимир Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет".

Также он заявил, что россияне нарушают условия прекращения огня, это нехороший знак.

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