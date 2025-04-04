По словам госсекретаря США, украинцы уже показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров.

США будут знать уже через недели, а не месяцы, готова ли Россия завершить войну в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Возможно закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон. Если обе стороны согласятся. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру", - сказал он.

Рубио отметил, что если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, тогда "скоро, а не через полгода Москва и глава РФ Владимир Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет".

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По словам госсекретаря США, сейчас Вашингтон смотрит, готова ли Россия к миру. Он подчеркнул, что Штаты следят за действиями Кремля.

"Мы сейчас смотрим на ее действия, а не на слова", - добавил Рубио.

Госсекретарь также заявил, что США работают над тем, чтобы "продвигать мир". Он предупредил, что если Россия будет затягивать мирный процесс, то президент США Дональд Трамп перестанет проводить переговоры с Москвой.

"Он (Трамп - УНИАН) хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Если мир возможен, мы будем об этом знать. Если никто не заинтересован в мире - мы тоже будем это знать и будем принимать решения, исходя из этого. Есть определенные хорошие знаки и плохие, никто не говорил, что будет легко", - резюмировал Рубио.

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