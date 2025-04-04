По его словам, США не попадут в "ловушку бесконечных переговоров".

Россияне нарушают условия прекращения огня, это нехороший знак, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Они нарушают прекращение огня, это нехороший знак. Если есть прекращение огня, то ничто не должно взрываться. Но россияне на это не согласились. Они нарушают", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что для США нужно еще некоторое время, чтобы знать, хотят ли россияне мира или нет.

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"Если да, то есть способ этого достичь. Если нет, то мы должны знать, чтобы мы подогнали нашу политику под это", - отметил Госсекретарь США.

По его словам, США не попадут в "ловушку бесконечных переговоров", даже если Россия будет стараться затянуть процесс.

На вопрос, сколько времени надо США, чтобы увидеть заинтересована ли РФ в мире, Рубио сказал:

"Я думаю, что мы говорим о неделях".

Государственный секретарь США уточнил, что не может назвать конкретных дат.

"Но мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз...", - отметил он.

Рубио отметил, что сейчас США будут реагировать не на слова, а на действия России.

"Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь, прекращаете драться. Затем предлагаете условия, на которых хотите закончить войну и это должны быть адекватные условия. Если вы не заинтересованы в мире, вы затягиваете процесс, придумываете какие-то оправдания. Мы не будем затягивать с этим. Мы готовы к различным вариантам, но надеемся, что это не будет просто затягиванием времени", - сказал государственный секретарь США.

Прекращение огня в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп много раз повторял, что может быстро закончить войну в Украине. Он давал себе всего 24 часа для решения этой задачи.

Однако впоследствии Трамп признал, что сложно быстро закончить войну РФ против Украины.

После переговоров с США Россия заявила, что настроена на перемирие и готова на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам Украины. Украина также поддержала "энергетическое" перемирие.

Однако, после того, как в Кремле заявили, что согласились на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, уже через несколько часов атаковали Донецкую область.

Оккупанты ежедневно продолжают терроризировать Украину ударными дронами и другим вооружением.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наша страна передаст США доказательства того, что РФ продолжает бить по энергетике.

1 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев сказал, что переговоры между Россией и США о мире в Украине зашли в тупик.

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