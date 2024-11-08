При этом подготовка офицеров штаба длится 21 день.

Значительная потребность Украины в пополнении армии живой силой влияет на обучение и его эффективность.

Как пишет Defense One, об этом отметил польский заместитель командующего. Военные из Польши вместе с украинскими инструкторами участвуют в программе подготовки солдат и офицеров. Главное внимание они уделяют стандартам НАТО и ключевым навыкам.

Авторы публикации пообщались с военными на полигоне в Польше. По словам журналистов, курсы для бойцов ВСУ, которые были рассчитаны на несколько месяцев, сократили до одного-двух месяцев. При этом подготовка офицеров штаба длится 21 день, а коллективная подготовка взводов и рот - вообще неделю.

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Как пояснил командир, это ограничивает возможности подготовки, ведь необходимо сосредоточиться на базовых навыках, чтобы военнослужащие были готовы к бою как можно скорее.

В то же время офицеры ВСУ заявляют о сложности оценки уровня подготовки солдат, которые поступают. Из-за бюрократических барьеров защитники, прибывающие на обучение, могут обладать устаревшими навыками или не соответствовать ожиданиям инструкторов. Чтобы корректировать учебный процесс после прибытия таких военных, наставники должны проявлять гибкость.

Кроме того, есть еще опытные солдаты, которые не имеют актуальных знаний в области современных боевых технологий, в частности, использования дронов. Они нуждаются в дополнительной подготовке. Как указывается, основные аспекты обучения включают:

использование БПЛА для наблюдения, разведки и ударов;

подготовка командиров по принципу командования миссией, что предоставляет больше свободы солдатам на местах;

комбинированный подход в учениях - сочетание стратегии НАТО и элементов военной доктрины Украины.

В то же время нехватка кадров не единственная проблема. Еще одна - это вопрос обеспечения. Офицеры рассказали, что в армии не хватает вооружения и транспортных средств, что ограничивает возможности обучения и боеготовность. Украинская оборонная промышленность не может в полной мере удовлетворить потребности Сил обороны, и сейчас помощь партнеров остается ключевой для пополнения потерь.

Война в Украине - обучение солдат

Командир и полковник Евгений "Адам" Межевикин ранее рассказывал, что в украинских военных академиях изучают опыт войны на Донбассе и полномасштабного конфликта с РФ. Впрочем, этому обучают специалисты без боевого опыта.

По словам источника издания NV из Генштаба, воинские части не могут самостоятельно проводить базовую военную подготовку новобранцев, потому что на это есть ряд причин.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит свою тренировочную миссию, которая обеспечивает подготовку украинских военнослужащих, еще на два года.

В то же время военный Станислав Бунятов отметил, что в украинских центрах подготовки бойцов не хватает инструкторов и не хватает времени.

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