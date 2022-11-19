Токио с марта отправляет Киеву бронежилеты и каски.

Правительство Японии намерено пересмотреть строгие правила о передаче оборонной техники. Токио ранее не смогло отправить Киеву летальное оружие.

По данным издания Japan Today, одна из идей заключается в том, чтобы разрешить эскорт такого оружия, если это будет способствовать обеспечению безопасности страны. Отмечается, что вопрос встал после того, как Япония не смогла отправить Украине летальное оружие.

Токио отклонило запрос из-за "трех принципов" передачи оборонной техники, которые разрешают экспорт оружия только для совместной разработки или производства с другой страной. В результате Япония в марте начала отправлять Украине бронежилеты и каски.

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Ожидается, что экспорт оружия поддержит оборонную промышленность Японии. Данный вопрос может быт решен до конца этого года.

Позиция Японии по войне в Украине - что известно

12 июля Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабной войны России в Украину. При этом Токио решило работать со странами "Большой двадцатки", которые не ввели санкции против Москвы.

В то же время сама Япония ввела 13 пакетов санкций против России.

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