Глава МИД Украины также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за предложение организовать встречу Владимира Зеленского и Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов вновь встретиться с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым при посредничестве Турции.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который посетил Украину с визитом.

Глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву 16 марта. Он подчеркнул готовность Анкары продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.

"Наше государство высоко ценит дипломатические усилия Турции, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию и вывести свои войска с территории Украины. Я готов к продолжению диалога в формате министров иностранных дел Украины, Турции и России, если Россия будет настроена на серьезный диалог ради конкретных результатов", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия.

Министр также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за предложение организовать встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина. Кулеба выразил особую благодарность Турции за оказание гуманитарной помощи для граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Собеседники обсудили практические шаги для наращивания практической помощи Турции для Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

После переговоров Кулеба отметил, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания этого делать. По его словам, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будет "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".

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