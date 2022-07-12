Эдгарс Ринкевичс заверил, что Москва ответить за свои действия.

Латвийские власти не исключают применение Российской Федерацией ядерного оружия. Москве придется ответить за свои действия.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.ua.

"Риск (применения оружия - УНИАН) есть. Оружие массового уничтожения - ядерное, химическое или биологическое - может быть использовано. Мы должны быть готовы к этому", - отметил дипломат.

При этом он напомнил, что российские пропагандисты постоянно угрожают ядерным оружием Нью-Йорку и Вашингтону.

"Позвольте мне напомнить этим людям, что на самом деле США и Великобритания также являются ядерными государствами. И любое нападение на любую из этих стран, имеющих ядерное оружие, вызовет ответную реакцию. Но да, действительно, мы должны иметь всевозможные смежные планы для всех видов событий", - подытожил глава МИД Латвии.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко призвал РФ быть готовой к использованию ядерного оружия. После чего глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на 8 июля не наблюдается угроз российского ядерного удара по территории Украины.

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