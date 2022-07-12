Латвийские власти не исключают применение Российской Федерацией ядерного оружия. Москве придется ответить за свои действия.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.ua.
"Риск (применения оружия - УНИАН) есть. Оружие массового уничтожения - ядерное, химическое или биологическое - может быть использовано. Мы должны быть готовы к этому", - отметил дипломат.
При этом он напомнил, что российские пропагандисты постоянно угрожают ядерным оружием Нью-Йорку и Вашингтону.
"Позвольте мне напомнить этим людям, что на самом деле США и Великобритания также являются ядерными государствами. И любое нападение на любую из этих стран, имеющих ядерное оружие, вызовет ответную реакцию. Но да, действительно, мы должны иметь всевозможные смежные планы для всех видов событий", - подытожил глава МИД Латвии.
Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко призвал РФ быть готовой к использованию ядерного оружия. После чего глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на 8 июля не наблюдается угроз российского ядерного удара по территории Украины.