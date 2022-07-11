По словам Бербок, Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала мир отказаться от ядерного оружия.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом она заявила в воскресенье, 10 июля, во время посещения города Нагасаки, разрушенного в 1945 году в результате американского ядерного удара.

"Это бомбардировки стало предостережением о необходимости работать над созданием мира без ядерного оружия, даже если мы еще очень далеки от этого", - сказала Бербок.

Она отметила, что Германия должна работать в направлении мира без ядерного оружия на фоне того, что в последнее время наблюдается не сокращение, а увеличение арсеналов ядерного оружия.

"Берлин и в дальнейшем будет поддерживать ядерное разоружение, даже если глобальная ситуация сейчас совсем другая", - сказала немецкая чиновница, ссылаясь на войну в Украине.

По ее словам, Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Германия собственного ядерного оружия не имеет, но на ее территории, по оценке экспертов, размещены около 20 ядерных бомб США. Дислокация в ФРГ этих ядерных боезарядов обусловлена пунктами договора НАТО.

Напомним, российский посол не верит, что Путин прикажет нанести ядерный удар по Украине.

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