Всего датское правительство передаст ВСУ 25 БТР.

Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы. Таким образом датское правительство поддержало Вооруженные силы Украины.

Об этом пишет издание Olfi.

Так, ВСУ получит 25 колесных бронетранспортеров Piranha III, которые разработаны швейцарской компанией Mowag. Дания намерена заменить Piranha III на БТР Piranha V.

Кроме того, ВСУ получат от Дании тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов к ним.

Также Украина получит 50 гусеничных бронетранспортеров M113 G3 DK.

Как ранее сообщал УНИАН Россия 24 февраля рано утром вторглась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Киева, Чернигова, Харькова, Херсона, Мариуполя, Одессы, Львова, Николаева и Винницы.

Почти весь мир осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украину. Ряд государств ввели против российской стороны и начали помогать Украине.

Помощь Украине оказали ряд стран, в том числе оказывали США и страны-члены Европейского союза.

28 апреля стало известно, что немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения.

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