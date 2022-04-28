Дания также может передать украинской стороне боеприпасы, узнали журналисты.

Королевство Дания намерено предоставить Украине бронетранспортеры M113.

По информации DR News, Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113 и боеприпасы.

Это оружие является частью помощи в размере 600 млн крон, которую премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.

Отмечается также, что с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно Сухопутные войска анализируют, какие системы вооружения на складах могут быть полезными в Украине.

Как сообщает издание, пока неизвестно, покинула ли страну и направляется ли в Украину первая партия военной помощи. Ни в командовании обороны, ни в Минобороны не хотят сообщать, когда ожидается поступление оружейной помощи в Украину из Дании.

Отмечается, что бронетранспортер типа M113 используется в обороне Дании с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

Напомним, Россия 24 февраля рано утром ворвалась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Киева, Чернигова, Харькова, Херсона, Мариуполя, Одессы, Львова, Николаева и Винницы.

Почти весь мир осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украину. Ряд государств ввели против российской стороны и начали помогать Украине.

Помощь Украине, в том числе оказывали США и страны-члены Евросоюза.

28 апреля стало известно, что немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения.

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