Российскому президенту, похоже, не нравятся протесты в Ереване против правительства Пашиняна.

Президент России Владимир Путин считает, что правительство Армении совершит "самоубийство", если решит отказаться от соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Моска помогла сторонам договориться о прекращении боев за спорный регион.

Читайте такжеПо крымскому сценарию: РФ разрешила ввести "миротворцев" в Нагорный Карабах, но они там уже естьОб этом пишет The Guardian, напоминая, что в Ереване продолжаются протесты против перемирия, которое длится уже неделю. Люди на улицах требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Во время интервью для российского государственного телевидения Путина спросили о возможности того, что у Армении появится новое правительство, которое откажется от перемирия.

Это было бы большой ошибкой", - сказал он.

Соглашение о перемирии, остановившее шестинедельное кровопролитие в Нагорном Карабахе, включает крупные территориальные уступки в пользу Азербайджана. Из-за этого в Армении вспыхнули протесты против правительства Пашиняна, поскольку договоренности считаются армянской капитуляцией. Президент Армении тоже поддержал проведение досрочных выборов. А министр иностранных дел страны подал в отставку.

Читайте такжеВ Карабахе армянские солдаты обстреляли так называемых российских "миротворцев" - СМИ (видео)Спецслужбы Армении также сообщили на прошлой неделе, что они сорвали попытку убийства Пашиняна, которое готовили оппозиционный политик и ветеран войны.

"Страна, которая в состоянии войны или под угрозой возобновления боев, как это часто было в прошлом, не может себе позволить такое поведение, в том числе и в сфере организации власти, которое бы раскололо общество изнутри. Думаю, это абсолютно неприемлемо, контрпродуктивно и очень опасно", - сказал Путин.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань