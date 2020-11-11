Проблема подписанного перемирия в том, что оно не ставит точку в конфликте, а лишь открывает его новый этап.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян через свою страницу в Facebook объявил, что согласился на перемирие, которое продвигали Россия и Турция. Эти договоренности были призваны завершить 44-дневный период боев с Азербайджаном.

Разъяренные армяне заполнили улицы Еревана. Некоторые из них ворвались в здание парламента. Другие избили спикера парламента Арарата Мирзояна на глазах у его жены и детей. Толпа требует отставки Пашиняна, который пришел к власти после демократической революции в 2018 году, - напоминает National Interest.

Читайте такжеВ Ереване проходит митинг за отставку армянского премьера Пашиняна: десятки людей задержаны (фото, фидео)Злость армян можно понять. Для Армении соглашение о перемирии стало катастрофой, ведь она потеряла контроль над большей частью юга Нагорного Карабаха и ключевыми стратегическими районами вокруг спорной территории. Беженцы из города Шуша, скорее всего, не смогут уже вернуться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который вел войну с помощью израильских беспилотников, сирийских наемников, турецких F-16 и собственных сил специального назначения, теперь злорадствует. Азербайджанский президент также заявил, что не гарантирует сохранения автономного правительства Нагорного Карабаха.

Соглашение о перемирии, которое продвигали Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган, не только предусматривает развертывание российских и турецких войск вдоль линии контроля. Она также гарантирует транспортное сообщение через территорию Армении между Азербайджаном и автономным анклавом Нахичевань. Алиев сказал, что этот пункт был добавлен по его требованию.

Оба эти факта очень проблематичны. Госдепартамент США должен поставить их под сомнение. Отправка немецкий войск в Израиль, японских в Корею или итальянских в Ливию была бы очевидной исторической ошибкой. Позволить войскам Турции зайти на территорию Армении или населенного армянами Нагорного Карабаха - это проблема еще хуже. Потому что правительство Турции продолжает отрицать геноцид армян. А Эрдоган и члены его правительства продолжают говорить с позиции религиозного противостояния.

Читайте такжеBloomberg: Мирное соглашение для Нагорного Карабаха стало победой для ТурцииЭрдоган назвал турецкие войска, вторгшиеся в населенный курдами северный регион Сирии, "армией Мухаммеда". А связана с турецким президентом газета Yeni Akit писала: "Скажите неверным, что армия Мухаммеда вернулась". Проще говоря, нет ни одной причины, чтобы Турция играла хоть какую-то роль в конфликте в Нагорном Карабахе. Если же дать ей эту роль, это укрепит тюркские иллюзии Эрдогана и поощрит его пересматривать столетние турецкие границы.

Наступление Азербайджана стало также пощечиной для так называемого "Минского процесса", который был призван завершить конфликт в Нагорном Карабахе после распада СССР. То, что Россия фактически вырезала США из процесса, заключив соглашение о перемирии без их участия, стало победой для Москвы. И это не пройдет мимо всех американских союзников в регионе. Вашингтон, кажется, молча согласился с соглашением, которое укрепляет силу России и подрывает молодую демократию, подчеркивает унижение и стратегическое замешательство Госдепартамента.

Реальный вызов перемирие в Нагорном Карабахе бросает Конгрессу. Оно появилось спустя семь месяцев после того, как заместитель Госсекретаря Стивен Биган указал на положение раздела 907 "Акта о поддержке свободы", запрещающего поставки оружия в Азербайджан. Чтобы такое оружие "не подорвало действующие усилия переговоров о мирном разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном или было использовано для наступления против Армении".

Читайте также"Тысячи военных могли погибнуть": Пашинян объяснил, почему "сдал" Нагорный КарабахЛибо Биган лгал, либо, что более вероятно, посольство США в Баку проспало и понятия не имело о планах Алиева. Провал разведки должен иметь последствия: санкции против Азербайджана должны снова быть введены.

Короче говоря, Азербайджан сейчас может праздновать победу, а Армения - зализывать раны. Но никто в Вашингтоне не должен путать тишину с миром. Новый этап конфликта только готовится. Он может не вспыхнуть с новой силой через месяц или десятилетие. Но Турция и Азербайджан столкнутся с политическим вакуумом, когда Эрдоган или Алиев умрет. В то же время попытки унизить Армению даст силу потенциальным популистским правительствам, которые будут ждать шанс отомстить. Это лишь начало нового раздела конфликта.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань