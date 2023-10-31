Наземная операция началась и уже есть первые результаты, говорят в ЦАХАЛе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с террористами группировки ХАМАС на территории Сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, опубликовав соответствующие видео.

"В последние часы объединенные силы ЦАХАЛа во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине территории Сектора Газа. Силы ЦАХАЛа атаковали форпост террористов ХАМАС на севере Сектора Газа", - говорится в сообщении.

Утверждается, что на данный момент израильские военные уже ликвидировали "десятки террористов", противотанковые пусковые отряды, противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты и изъяли много вооружения, в частности взрывчатку и оружие.

"Мы будем воевать профессионально и мощно в свете ценностей ЦАХАЛа, на которых мы были воспитаны, главными из которых являются соблюдение миссии и стремление к победе. Мы будем драться в закоулках, мы будем драться в туннелях, мы будем драться, где надо. Мы покалечим мерзкого врага, перед которым мы стоим", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, израильская армия сосредоточилась на уничтожении подземных туннелей в Секторе Газа, в которых боевики ХАМАСа оборудовали свою военную инфраструктуру. За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары примерно по 300 целям, включая посты противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, расположенные под шахтами, а также военные комплексы, находящиеся в подземных тоннелях.

Также Армия обороны Израиля объявила о ликвидации одного из командиров ХАМАСа бейт Лахия Нисама Абу Аджина. Боевика уничтожили во время ночного авиаудара на севере сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, Абу Аджина командовал террористами ХАМАС, которые 7 октября совершили смертоносную атаку на кибуц Эрез и Нетов Хаасара.

Вас также могут заинтересовать новости: