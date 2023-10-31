Боевик командовал террористами, совершавшими нападения на кибуцы Израиля.

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС Бейт Лахия Нисама Абу Аджину. Боевика уничтожили во время ночного авиаудара на севере сектора Газа.

За данными ЦАХАЛ, Абу Аджина командовал террористами ХАМАС, которые 7 октября совершили смертоносную атаку на кибуц Эрез и Нетив Хаасара. Ранее он командовал воздушными силами ХАМАС и работал над разработкой беспилотников и парапланов террористической группы, которые использовались во время терактов 7 октября.

Армия обороны Израиля утверждает, что авиаудар был осуществлен после разведки, собранной агентством безопасности Shin Bet и управлением военной разведки.

Военные говорят, что "его ликвидация является существенным ударом по усилиям террористической группировки ХАМАС по срыву наземных операций ЦАХАЛ" в секторе Газа.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

В пятницу Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Это вызвало резко негативную реакцию Израиля. Также к гуманитарному перемирию призвал Папа Римский.

Вчера ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с тремя заложницами. На камеру женщин заставили ругать действующую власть Израиля за то, что она не идет на переговоры с террористами. Нетаньяху назвал публикацию этого видео военным преступлением.

Сегодня утром террористическая группировка ХАМАС заявила, что его боевики в Газе обстреляли противотанковыми ракетами армию Израиля.

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