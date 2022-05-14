Киев может увязнуть в переговорном процессе, предупредил эксперт.

Есть два способа завершения войны - победа или проигрыш, а перемирие является отсрочкой противостояния.

Украина испытала это на себе - в 2015 году был подписан "Минск-2" (Минские соглашения по Донбассу), и он принес отсрочку войны, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

По его словам, если украинская сторона остановится, то увязнет в переговорном процессе, и это будет "Минск-3".

"…а со времен того, наверное, как человек начал воевать, то два способа есть окончания войны - либо проигрыш, либо победа. Любое перемирие - это отсрочка войны, нерешение политических вопросов в ходе войны - это тоже отсрочка войны. Ну, мы, кстати, испытали это на себе - 15 год, "Минск-2" - что он нам принес - отсрочку…", - заявил эксперт.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Российские власти назвали войну против Украины "спецоперацией", в частности, для "денацификации" граждан нашей страны.

Сперва противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, в Киеве, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Мариуполе и Одессе.

Позже между Киевом и Москвой начались мирные переговоры, однако они ни к чему не привели.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер говорил, что Украина должна выиграть войну с РФ, добившись сохранения своих границ хотя бы в пределах января текущего года.

Справка УНИАН. Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения.

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