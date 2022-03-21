В то же время, высокий представитель Евросоюза сказал, что ЕС готов помочь всем беженцам, которые будут прибывать из Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что Путин использует украинских беженцев как инструмент против ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов сообщества.

"На данный момент насчитывается 3,3 миллионов беженцев и поток продолжается. Я убежден, что Путин использует беженцев как инструмент, как предупреждение, посылая нам столько, сколько они смогут. Они не разрушили транспортную инфраструктуру, они лишь разрушают города для того, чтобы внушать ужас гражданским и заставлять их бежать. Мы готовы помочь всем им", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что это "симметричное бремя", поскольку некоторым странам-членам ЕС, которые граничат с Украиной, приходится сталкиваться с притоком беженцев на передовой.

Также высокий представитель ЕС сказал, что сегодня к встрече европейских министров присоединился министр иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску, поскольку Молдова является одной из стран, на которую больше всего влияет российская агрессия в Украине из-за наплыва беженцев.

"Сегодня 30% детей в Молдове - это дети из Украины, беженцы из Украины. И образовательная система находится под большим напряжением, но они их полностью интегрируют, позволяя им продолжать обучение. Они нуждаются в нашей поддержке. Мы окажем всю поддержку, в которой они нуждаются для того, чтобы ответить на эту сложную ситуацию", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС министры коллективно обязались усилить поддержку Молдовы.

Как сообщал УНИАН, в Еврокомиссии обеспокоены, что из-за войны России против Украины украинские дети могут стать жертвами торговли людьми.

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