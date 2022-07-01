Глава РФ "проигрывает глобально", считает российский оппозиционер.

Усиление обстрелов тыловых городов Украины - это сигнал президента РФ Владимира Путина как украинцам, так и Запада: "Я буду делать то, что считаю нужным и никаких препятствий, чтобы разрушить всю Украину не имею".

Такое мнение высказал российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в эфире информационного телемарафона во время интервью одному из украинских каналов 30 июня.

По его словам, к резкому всплеску обстрелов тыловой части украинской территории со стороны России, который видит весь мир за последнее время, могло привести несколько факторов.

"Один из них то, что Путин вообще перестал считаться с мнением Запада. Возможно последние заявления американцев и европейцев о том, что Украина наконец получит новейшие средства защиты воздушной обороны, каким-то образом повлияют на поведение Путина. Потому что, к сожалению, до того несколько месяцев мы видели нерешительность Запада в наращивании поставок оружия, которое так необходимо Украине, чтобы выстоять и одержать победу в этой войне. По мнению Путина - это было проявлением слабости Запада. А как диктатор реагирует на слабость? Так именно, как хищник - он нападает еще агрессивнее", - пояснил свою мысль Каспаров.

Кроме того, российский оппозиционер отметил, что Путину нужен результат, потому что российская пропаганда продолжает утверждать, что идет не война с Украиной, а "спецоперация".

"Но спецоперация не может продолжаться бесконечно долго. Нужен какой-то результат. Поэтому, Путин пытается как можно скорее сломать волю Украины к сопротивлению. Поскольку грандиозной победы на поле битвы не получается, даже когда российская армия потихоньку куда-то продвигается, используя численное многотысячное преимущество. Это не та победа, которую можно подать по телевизору, как большое достижение Путина", - отметил Каспаров.

Он добавил, что по его мнению, все имеющиеся ресурсы, которые сегодня есть в распоряжении России, будут использоваться для того, чтобы сломать инфраструктуру сопротивления и психологическую устойчивость людей в Украине.

Собеседник отметил, что президент России "проигрывает глобально, но это означает, что он перестает вообще обращать внимание на любые условности и правила".

"И потому, не случайно, что обстрелы становятся все жестче, и все больше людей гибнет", - пояснил Каспаров.

Ранее полковник запаса Олег Жданов поделился мнением, что есть незначительная вероятность перерастания войны в Украину в Третью мировую. Эксперт предупредил, что Владимир Путин хочет расширения географии войны до мирового уровня.

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