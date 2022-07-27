Граждане РФ могут поднять бунт, поскольку они не имеют возможности задать чиновникам вопросы насчет войны в Украине, считает юрист.

Властям Российской Федерации из-за войны в Украине грозит бунт граждан, у россиян просто нет формы коммуникации, чтобы задать чиновникам вопрос о противостоянии на украинской территории.

Первые сполохи будут поздней осенью, рассказал кандидат юридических наук и экс-депутат Госдумы Марк Фейгин в интервью основателю издания "Гордон" - журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению, граждан РФ интересует, почему война в Украине затянулась, и ради чего жертвами стали военные их страны.

"...У них просто нет этой формы коммуникации, чтобы задать эти вопросы. Они могут сразу с бунтом выйти. Они не имеют возможности озвучить эти вопросы. Просто нет конкретизированных средств для того, чтобы... Просто ничего нет... и потому ничего, кроме бунта или какого-то выступления, у них не осталось... мы увидим первые сполохи все-таки поздней осенью...", - сказал собеседник.

Напомним, войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля без объявления войны - Кремль назвал действия своих прихвостней "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства.

Оккупанты атаковали и военные, и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек. Противникам удалось взять под контроль часть востока и юга украинского государства.

Украинские военные давали достойный отпор захватчикам - уже ликвидированы более 40 тысяч врагов.

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