У США есть план действий на любой случай, говорит бывший министр обороны страны.

США готовы применить военную силу против России, если возникнет потребность защитить союзника по НАТО. Такое мнение высказал бывший министр обороны США (в 2011-2013 гг.) Леон Панетта в интервью LIGA.net.

По его словам, единственный аргумент, который понимает Владимир Путин, - это сила. Поэтому для ведения переговоров с Москвой нужно использовать силу.

"Мы должны дать ему четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России достичь успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России - чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до атак ими по украинской земле. Должны дать Украине эквивалент "Железного купола", который использует Израиль", - заявил Панетта.

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Бывший министр обороны США не верит, что Путин решится на применение ядерного оружия, ведь это грозит ему самому непредсказуемыми последствиями.

"США дали понять, что имеют планы на различные версии развития событий. (...) НАТО и США имеют самое современное оружие, самые большие военные возможности, дроны, связь, технологии, чтобы противостоять России и другим на поле боя, с помощью кибервойны или других новых технологий. Наши силы хорошо обучены. Мы без колебаний используем их в случае необходимости. Должны провести границу", - заявил Панетта.

Он отметил, что полная оккупация Украины российскими войсками для Запада будет означать ситуацию новой мировой войны.

"Но мы в США не позволим этому произойти. Мы противостояли Гитлеру, и сможем противостоять Путину", - подчеркнул он.

Перспективы войны России против НАТО

Как писал УНИАН, на Западе провели теоретическое моделирование прямой войны России против НАТО по сценарию российского вторжения в страны Балтии. Бывшие генералы НАТО убеждены, что дислоцированные в регионе 4800 солдат ФРГ при поддержке 44 танков Leopard 2 смогут за две недели разгромить российскую армию.

Таком мы рассказывали, что руководитель разведывательной службы Германии Бруно Каль прогнозирует возможную войну России против НАТО уже через 6 лет.

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