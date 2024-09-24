Военно-политический обозреватель говорит, что большинство стран НАТО уже даже ждут такой провокации Кремля, чтобы иметь основание применить против агрессорки "всю военную машину НАТО".

Атака на страны НАТО будет для России выстрелом себе в висок, то есть самоубийством. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в "Информационном стриме".

Он уверен, что большинство стран НАТО уже даже ждут такой провокации Кремля, чтобы иметь основание применить против агрессорки "всю военную машину НАТО".

"Если Россия нанесет прямой удар по территории одной из стран, которые есть в составе Североатлантического альянса, то тогда автоматически будет задействована 5-я статья Коллективной безопасности как минимум. Фактически это будет для России выстрел себе в висок. Это будет самоубийство. На такую суицидальную миссию они не пойдут", - уверен Коваленко.

По его словам, даже если Россия и попытается нанести удар, то ее средства поражения будут сбиты современной военной техникой НАТО.

"Что потом? Смогут ли они это продолжать после того, как вся военная машина НАТО начнет работать именно уже на реализацию 5-й статьи Коллективной безопасности? Ведь мы же понимаем, если НАТО и это проглотит, тогда по нему вообще может кто угодно наносить удары и унижать", - отметил эксперт.

"Это будет та провокация, которую, мне кажется, большинство стран НАТО, которые имеют достаточно четкое свое радикальное отношение к России, только и ждут", - добавил Коваленко.

Однако, он не исключает продолжения диверсий РФ в странах Европы.

"Гибридная диверсия вполне возможна. Потому что с 2014 года эти диверсии по всей территории Европы российскими спецслужбами реализовывались. Это и взрывы на складах на территории Чехии. Это, например, попытка убийства болгарского бизнесмена Гебрева, который был одним из поставщиков оружия и боеприпасов Украине с 2014 года. И много других таких операций, которые Россия реализовывала с 2014 года именно на территории ЕС. Поэтому да, это вполне возможно", - сказал Коваленко.

В то же время подчеркнул, что такие действия РФ могут стать очередным шагом для усиления помощи Украине.

Коваленко считает, что Россия в дальнейшем будет использовать и ядерный нарратив.

"Хотя бы для своего собственного потребителя информационного "фастфуда", то есть для населения РФ. Это такое себе вундервафе от Гитлера. Тоже самое: Вторая мировая война, когда большая часть Германии, которая еще продолжала поддерживать Гитлера, верила в какое-то вундервафе, которая вот-вот сейчас изменит ход войны, хотя коалиция уже находилась на территории Германии и приближалась к Берлину. Поэтому для россиян это также может использоваться как элементы веры в то, что ничего "такого страшного" не происходит, при том что уже часть Курской области отпала. "Нет, все ок. У нас еще ядерное оружие будет. Вот мы когда будем где-то во Владивостоке, тогда даже сможем это ядерное оружие использовать...", - пояснил Коваленко.

Путин ищет способ защитить "красные линии"

Как сообщал УНИАН, связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков считает, что России "придется эскалировать" ситуацию, поскольку Запад уже научился не бояться российских "красных линий".

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно будут, то нам нужно бить первыми", - сказал он, предполагая в частности возможность закрытия посольства Великобритании в Москве и даже удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются некоторые переданные Украине F-16.

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