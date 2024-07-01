По словам главы МИД Германии, Россия Путина будет оставаться "самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем".

Страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины на фоне ее противостояния российской агрессии. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Zeit.

Она, в частности, призвала к защите европейского мирного порядка.

"Мы будем защищать нашу Европу - каждый квадратный сантиметр нашей Европы - и нашу свободу", - сказала Бербок на конференции по стратегии национальной безопасности в Берлине. Видео дня

Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что "наше сдерживание" должно быть "четким и недвусмысленным".

"Оборонная политика должна быть адаптирована именно к этой реальности. Как крупнейшая страна Европейского Союза, Германия несет особую ответственность. Кроме того, НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, даже если перед ним стоит больший вызов, чем когда-либо. Россия Путина будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем", - подчеркнула Бербок.

Она также высказался за увеличение инвестиций в безопасность и предупредила, что "через несколько лет нам придется сказать себе: "Теперь мы спасли долговой тормоз, но мы потеряли наш европейский мирный порядок". Это будет "вопрос, который зададут нам наши дети".

Помощь ЕС Украине - последние новости

Еврокомиссия выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

Кроме того, в июле ЕС может передать Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ.

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