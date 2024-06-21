Глава разведки Украины провел онлайн-лекцию в Гарвардском университете.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов провел онлайн-лекцию для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

Как сообщается в Telegram начальника ГУР МО Украины, во время этой лекции Буданов высказал мысли о нынешнем мировом порядке, вызовах и угрозах для глобальной безопасности, порожденных российско-украинской войной, а также оценил положение путинской России - в частности, возможность общественных изменений внутри государства-агрессора.

Он отметил, что в рамках противостояния с агрессивной Россией является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

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"Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии - все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда. Сейчас есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины - яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности", - сказал глава украинской разведки.

"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - подчеркнул Буданов.

Он также считает, что преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри РФ сможет или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий.

"Для Путина наиболее важно - это внутренняя стабильность, поэтому на вопросы контроля за СМИ, вопросы работы с социумом, контроля масс и так далее они тратят все, что только возможно даже представить - не только средства. Это, кстати, один из основных аспектов почему РФ не идет на новую открытую волну мобилизации. Руководство РФ боится негативного восприятия в социуме. Скорее всего, так и будет, если они это сделают", - прокомментировал Буданов.

Россия угрожает всему миру

Как сообщал УНИАН, ранее Буданов назвал три формы воздействия на Россию, чтобы заставить выполнять "формулу мира". Так, выступая во время форума "Украина. Год 2024" он заявил о важности концентрации усилий, единстве международного сообщества в поддержке Украины в войне с Россией и четком понимании, что все зависит от наших усилий.

На днях в своей колонке для The Telegraph британский парламентарий Иен Дункан Смит написал, что опасность, которую представляет для свободного мира новая ось тоталитарных государств, является самой большой из тех, с которыми мир сталкивался после окончания холодной войны. Она растет у всех на глазах, но лидеры Запада делают все возможное, чтобы эту угрозу преуменьшить.

Смит отмечает, что главными членами этой оси тоталитарных государств являются Китай, Северная Корея, Россия и Иран. Но наряду с ними растет список тоталитарных попутчиков - от Сирии и Мьянмы до некоторых стран Персидского залива и значительного количества африканских государств.

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