Катар владеет целой группой дипломатов, специально обученных ведению мирных переговоров, но даже и у них не всегда получается добиться результата.

Власти Катара приостановили свое посредничество в согласовании мирного договора между Израилем и ХАМАС.

Такое решение катарские власти приняли из-за нежелания сторон вести переговоры, передает Би-би-си. Помимо этого, по данным источников, знакомых с ситуацией, Катар также испытывает сильное давление со стороны властей США, которые требуют закрытия представительства ХАМАС в стране.

Небольшое, но очень богатое государство взяло на себя роль миротворца на Ближнем Востоке, но, похоже, ему трудно справляться. Как отметило изддание, за два десятка лет власти Катара стали посредниками в нескольких соглашениях о прекращении огня и заключении мирных договоров между воюющими сторонами на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

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В ноябре 2023 года в Дохе состоялись переговоры между Израилем и ХАМАС, в результате чего был обменяны 105 израильских заложников на 240 палестинцев.

В том же году Катар был участником еще двух масштабных переговоров: об об обмене заключенными между США и Ираном и возвращении на Родину украинских детей, которых насильно вывезли в РФ.

Помимо этих достижений, в 2020 году Катар выступил посредником в переговорах между Талибаном и США. Мирный договор, подписанный сторонами, положил конец 20-летней войне в Афганистане.

Издание отметило, что Катар поддерживает имидж страны-миротворца не только посредством переговоров, но и открыв двери непримиримым противникам: на авиабазе Аль-Удейд находится большой военный контингент США, а в Дохе есть штаб-квартиры Талибана и ХАМАС.

По словам Х.А. Хиллиера, эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований, это позволяет Дохе быть политическим мостом между сторонами, которые не разговаривают напрямую.

"У Катара есть все возможности для взаимодействия с Талибаном и ХАМАС, потому что они никогда не конфликтовали с ним. А присутствие в стране военных США дает членам группировок ощущение безопасности", - говорит эксперт.

"Они чувствуют, что могут вести переговоры... не опасаясь покушений. Это часть имиджа страны - ее воспринимают как переговорщика-практика, решающего проблемы", - считает эксперт из британского аналитического института Chatham House Санам Вакил.

Он отметил, что Катар владеет целой группой дипломатов, специально обученных ведению мирных переговоров, но даже и у них не всегда получается добиться результата.

"Катарцы очень хорошо справляются с завершением конфликтов, когда пик насилия прошел и обе стороны хотят мира. Но в других условиях у них бы не получалось заканчить войну", - сказал Вакил.

Почему Катару трудно быть медиатором между Израилем и Газой?

Министерство иностранных дел Катара недавно заявило, что приостанавливает свои усилия по посредничеству в мирном соглашении между Израилем и ХАМАС. Вместе с тем, в МИД этой страны опровергли сообщения о том, что власти закроют офис ХАМАС в Дохе.

Правительство Израиля в ответ обвинило Катар в поддержке террористической группировки.

"Правительство Катара предложило лидерам ХАМАС переместить туда свой офис из Дамаска после того, как те поссорились с сирийским правительством в 2012 году. Это было сделано в координации с США и, возможно, с Израилем", — говорит эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Х.А. Хиллиер.

Он напоминает, что Катар помогал Израилю и ХАМАС договариваться о прекращении огня в ходе их предыдущих конфликтов, но, по его словам, "это было тогда, когда обе стороны хотели вернуться к прежнему статус-кво".

"На этот раз все по-другому, — соглашается Санам Вакил. — Правительство Израиля больше, чем мира, хочет гарантировать свою безопасность. Ведение войны поможет им [Израилю] достичь своих целей. ХАМАС хочет мира просто для того, чтобы выжить".

В последнее время распространились слухи, что ХАМАС может покинуть Катар и переместить свой офис в Турцию или Иран. Но эксперты считают, что Катар — самое безопасное место для лидеров палестинских экстремистов, пока они находятся внутри страны.

"Когда Исмаил Хания покинул Доху и отправился в Иран, израильские силы довольно быстро вывели его из игры", — напоминает Х.А. Хиллиер.