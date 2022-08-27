Организатором выступила неформальная ультра фашистская партия.

Режим президента России Владимира Путина может "рассыпаться" в результате переворота.

Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, пишет ТСН.

"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультра фашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И разоблачающий Путина Гиркин в последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", — коротко отметил он.

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По словам политолога, свергнуть Путина возможно путем внутренних протестов.

"Военная агрессия против суверенного государства, которое еще и владеет ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", — добавил Пионтковский.

Ранее сообщалось, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

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