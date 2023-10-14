В течение зимы будет рассмотрен вопрос полного запрета сделок, а также дополнительных ограничений.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, Финляндия может полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян.

Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat, отметив, что в первую очередь речь идет о россиянах, однако новшество коснется всех, кто не имеет паспорт страны ЕС.

В течение зимы будет рассмотрен вопрос полного запрета сделок, а также дополнительных ограничений.

Видео дня

Также сообщается, что запрет предусматривает ряд исключений, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. Также будет усилен контроль за сделками.

"Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще", – отметил министр.

Недвижимость россиян

В августе 2022 года стало известно о том, что граждане России могут лишиться недвижимости за границей. Сообщалось, что россияне могут лишиться недвижимости в Польше, Литвы, Латвии и Франции. Угроза возникла из-за проблем с оплатой коммунальных услуг.

Гражданам РФ приходится оформлять карты в банках Турции, Армении и Казахстане. Кроме того, некоторые владельцы недвижимости заключают соглашения с управляющими компаниями по оплате коммунальных платежей.

Вас также могут заинтересовать новости: