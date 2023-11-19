В течение 1979-1993 годы американский военно-промышленный комплекс изготовил 8,8 тыс.

В США могут производить только 12 танков M1 Abrams в месяц, то есть до 144 машин в год.

Об этом сообщило издание Defence24 согласно подсчетам по текущим контрактам. Аналитики издания отметили, что сейчас американская промышленность не производит новые Abrams. Заводы ВПК модернизируют машины, взятые из складов и выделенные по контрактам для Армии США или других стран.

Издание отметило, что на складах могут стоять только корпуса танков, которые также используются в производстве. Аналитики выяснили, что речь идет о 6 тыс. машин. В это число входят танки в строевых частях Армии США, и машины на иностранных базах хранения и на базах Пентагона.

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Издание отметило, что в течение 1979-1993 годы американский военно-промышленный комплекс изготовил 8,8 тыс. танков M1 Abrams. Средний темп производства составлял 840 машин в год, или же по 75 единиц в месяц.

Abrams для ВСУ

В январе президент США Джо Байден пообещал Украине танки Abrams, что побудило Германию отправить свои танки Leopard 2, которые ВСУ используют уже длительное время.

Первый из долгожданных танков Abrams прибыл в Украину в конце сентября, а остальные из 31 обещанного танка – во второй половине октября.

Украинские операторы танков во время учений на востоке Украины рассказали, почему им нужны для "выживания" на фронте танки Abrams.

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