Курс будет длиться до 10 недель.

Американские танки Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель, уже в мае начнутся учения украинских военнослужащих.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Глава Пентагона Ллойд Остин объявит об этом шаге сегодня, после 11-го заседания Контактной группы по обороне Украины, сказал один из них.

По словам официальных лиц, 31 танк M1A1 Abrams прибудет на полигон Графенвёр в Германии к середине-концу мая. Обучение начнется через одну или две недели, сразу после завершения работ по их техническому обслуживанию. Отмечается, что эти танки отличаются от тех, которые получит Украина - обещанные ей Abrams еще ремонтируются.

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По данным источников издания, обучение эксплуатации и обслуживанию Abrams займет до 10 недель, также в курс может войти обучение маневрированию в бою. Ожидается, что учебное командование 7-й армии обучит по этой программе около 250 украинских солдат.

Abrams для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце января американский президент Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams и ремонтно-эвакуационных машин к ним.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штоатов Виктория Нуланд сообщила, что они не смогут попасть в Украину до контрнаступления.

В марте представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что они нашли способ доставить Abrams быстрее. В итоге было принято решение поставить Украине не М1А2, а более старую версию - M1A1.

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