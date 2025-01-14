Евросоюз одобрил вступление Швейцарии в 'военный шенген': что дает этот проект

Как только Швейцария завершит административное соглашение с проектом, страна станет его официальным членом.

Страны Европейского Союза одобрили приглашение Швейцарии в оборонный проект "Военная мобильность". Он позволяет организовать быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

"Сегодняшнее решение уполномочивает Нидерланды как координатора проекта официально пригласить Швейцарию присоединиться к проекту PESCO (постоянного структурированного сотрудничества) в ответ на запрос Швейцарии от сентября 2024 года. Как только Швейцария завершит административное соглашение с проектом, они станут официальными членами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оборонный проект "Военная мобильность" направлен на упрощение и стандартизацию национальных процедур трансграничных военных перевозок. Он обеспечивает быстрое перемещение военного персонала и активов по всему ЕС.

Кроме того, в 2021 году присоединиться к проекту пригласили Канаду, Норвегию и США. В 2022 году также была приглашена Великобритания.

Другие новости Швейцарии

Ранее глава службы информации Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна готова организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, если они об этом попросят. Он отметил, что Цюрих хочет поддержать дипломатические усилия Киева и Москвы по урегулированию конфликта.

Кроме того, Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ. Под ограничения попали 54 физических лица и 30 компаний из России.

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