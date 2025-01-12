Швейцария готова организовать встречу Трампа и Путина

В МИД страны говорят, что готовы поддержать дипломатические усилия по просьбе сторон.

Швейцария заявила о готовности организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, если они об этом попросят.

Соответствующее заявление 10 января сделал глава службы информации Министерства иностранных дел страны Николя Бидо в комментарии швейцарской газете Le Temps.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", - отметил представитель МИД.

Видео дня

Le Temps отмечает, что власти Швейцарии не намерены проявлять инициативу, чтобы организовать переговоры, но готовы сделать это по просьбе сторон.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, во время предвыборной гонки американский политик заявлял, что сможет посадить президентов Украины и России за стол переговоров. Тогда он говорил, что войну можно закончить за одни сутки.

После победы Трамп сказал, что хочет встретиться с Путиным. В конце года в Москве сказали, что несколько стран предложили им встретиться на их территории.

Вас также могут заинтересовать новости: