Сейчас в оборонной программе PESCO участвуют Кипр и Греция, с которыми Турция имеет напряженные отношения.

Турция подала заявку на участие в проекте ЕС по военной мобильности в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Получение официального запроса от этой страны-члена НАТО подтвердили Нидерланды, которые координируют проект, пишет Euractiv.

"Турция действительно проинформировала нас о своем желании принять участие в проекте военной мобильности. Как координатор проекта, мы тщательно следим за процессом подачи заявок, установленным Советом ЕС", - сообщили в Нидерландах.

Сейчас в проекте PESCO принимают участие 24 страны ЕС, в частности, Кипр и Греция, с которыми Турция имеет напряженные отношения. Вероятно, эти страны негативно отреагируют на турецкий запрос, воспринимая его как "троянского коня".

Читайте такжеВ Евросоюзе установили условия для участия других стран в его оборонных проектахКроме того, если запрос Турции одобрят, некоторые дипломаты ЕС опасаются "размывание политических критериев" для принятия третьих стран в проекты PESCO, что грозит "подрывом изначальной идеи ЕС о построении единого европейского оборонного потенциала".

В то же время существует надежда, что возможное сотрудничество Турции в PESCO не только улучшит отношения между ЕС и НАТО, но также может привести к нормализации отношений между Турцией и Кипром с Грецией.

Что известно о PESCO

ЕС запустил постоянное структурное сотрудничество в обороне в 2017 году. К нему присоединились 25 из 27 государств ЕС. Инициативу отказались поддержать Великобритания, Дания и Мальта.

Одним из главных элементов PESCO являются совместные оборонные проекты, где участвуют различные государства.

В ноябре 2020 года ЕС согласился допускать к участию в проектах третьи государства. Основным условием является то, что участники из-за пределов Евросоюза принесут проекту "значительную добавленную стоимость".

Первыми третьими странами, приглашенными в проект, стали США, Канада и Норвегия. В частности, их планируют приобщить к флагманскому проекту военной мобильности, который должен обеспечить быструю и беспрепятственную переброску войск и вооружений внутри Евросоюза всеми видами транспорта: железной дорогой, автотранспортом, самолетами и кораблями.

Украина выражала желание присоединиться к ряду проектов, впрочем, пока решение об этом не было одобрено.

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Перевод: Катерина Комолова