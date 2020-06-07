В Германии критикуют возможный вывод войск США с ее территории

Решение Вашингтона о сокращении военного контингента в ФРГ было чисто политическим, считают в ХДС.

В христианско-демократическом союзе (ХДС), который входит в правящую коалицию ФРГ, раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Значительное сокращение контингента США в Германии "с любой точки зрения было бы очень досадным", - заявил сегодня председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген в интервью медиагруппе Funke.

По словам Реттгеном, он не видит объективных причин для такого решения Вашингтона.

"В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", - подчеркнул политик.

Он также подчеркнул успешность сотрудничества с американским контингентом в Германии, и это неоднократно подтверждалось военнослужащими США.

Еще один депутат Бундестага от ХДС Андреас Ник назвал возможное решение о сокращении численности американского контингента в Германии "чисто политическим". Об этом, по его словам, среди прочего, свидетельствует тот факт, что Пентагон до сих пор не сделал ни одного официального заявления в связи с этим, а запросы от СМИ переадресовывает в Белый дом.

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"По моим данным, федеральное правительство Германии до сих пор не было официально проинформировано об этом процессе, что также является очень необычным подходом", - добавил он.

Ник считает, что оценку конкретных последствий решение Вашингтона можно будет сделать только после того, как станут известны детали, в частности, данные о том, на каких военных базах будет сокращена численность военнослужащих США, и о каких именно подразделениях идет речь.

Немецкий депутат подчеркнул, что большинство американских военных в Германии ориентированы не на защиту территории, а выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всем мире.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Согласно этой информации, до сентября из ФРГ будут выведены 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное количество военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, будет ограничено 25 тысячами.

В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сегодня в Германии находятся 34,5 тыс. американских военных.

В Польше уже отреагировали на сообщение о намерении США вывести часть американских военных из ФРГ. Власти Польши надеются, что после запланированного частичного вывода американских войск из Германии военнослужащие США будут размещены на территории их страны.

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