Трамп приказал вывести из Германии почти 10 тысяч американских военных - СМИ

Военные из Германии будут передислоцированы - некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих США.

Сейчас в Германии расквартированы 34,5 тысячи американских военных, пишет Голос Америки.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никоим образом не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плану Трампа провести встречу G7 в этом месяце.

Еще один высокопоставленный представитель Белого дома, заявил, что военнослужащие из Германии будут передислоцированы - некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.

По его словам, необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилась в связи с увеличением расходов на оборону государств-членов НАТО. Он также отметил, что данное решение содержалось в меморандуме, подписанном недавно советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. По его словам, работа над планом была начата еще в сентябре, сейчас все готово для его реализации.

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Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вопросам вооруженных сил Сената США назвал этот шаг "мелочным и бессмысленным".

Демократ Элиот Энгель, глава Комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США, распространил заявление, в котором, в частности, отметил: "Владимир Путин будет доволен, что американский президент ослабляет наши системы сдерживания российской агрессии в Европе".

Белый дом заявил, что не собирается делать никаких заявлений, но президент Трамп "постоянно подвергает пересмотру вопросы, касающиеся оптимальной дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Германией.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году посол США в Германии заявил, что нежелание Берлина увеличивать расходы на оборону может не оставить Соединенным Штатам другого выбора, кроме как переместить свои военные базы на территорию Польши.

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