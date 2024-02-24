Роберт Сторч не исключил, что дел может быть больше.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил, что следователи открыли более 50 дел, связанных с помощью Украине, в том числе в отношении подрядчиков. На данный момент не подтвердилось ни одного обвинения.

"В ходе расследований, которые находятся на разных стадиях, рассматриваются такие вопросы, как мошенничество при закупках, подмена продукции, кража, мошенничество или коррупция, а также утечка", - цитирует Сторча издание Bloomberg. "Мы не подтвердили ни одного подобного обвинения, хотя в будущем ситуация может измениться".

Он также предупредил, что, скорее всего, будет проведено больше расследований по поводу злоупотреблений или нецелевого использования американского оборудования, "учитывая количество и скорость" поставок оборудования Украине.

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Пентагон, наряду с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию, проводит мониторинг примерно 113 миллиардов долларов, выделенных Украине в рамках возглавляемой США операции "Атлантическая решимость", направленной на вытеснение России. Аналогичный процесс был проведен в отношении войн в Ираке и Афганистане.

По его словам, на данный момент аудиторы выявили "недочеты и пробелы" в оказании помощи. Например, в ходе аудита обнаружили неполные декларации на грузы, переправленные в Украину через Польшу.

"В результате персонал Министерства обороны не имел необходимой подотчетности всех типов оборудования в процессе передачи", - говорится в июньском отчете.

Несмотря на эти проблемы, Сторч заявил, что Пентагон "хорошо отреагировал" на потребности Украины в военной помощи, "проявив оперативность при выполнении, по сути, миссии по обучению и снабжению" до того, как большая часть оборудования попадет на Украину.

Среди других проверок, которые еще находятся в работе, Пентагон изучает вопрос о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, чтобы определить, достигли ли США своих целей, соблюдая баланс между потребностями в собственных резервах, обучении и операциях.

Аудит помощи Украине от США - главные новости

С 2023 года в США активно обсуждался вопрос аудита помощи, которую Киев получил от Вашингтона. Осенью американские военные начали проводить выездные инспекции в Украине, а в середине февраля стало известно, что США хотят направить часть аудиторов и следователей в Украину.

Кроме того, сообщалось о работе над созданием приложения для надзора за помощью Украине. По состоянию на конец февраля 2023 года США не фиксировали никаких фактов, что оружие, которое передали Украине, покинуло ее пределы.

Также заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Пентагон принимает меры для отслеживания вооружений, предоставленных Украине, чтобы предотвратить распространение оружия.

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