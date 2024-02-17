США могут поставлять Украине артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, способности ПВО и другое военное оборудование благодаря уже существующим контрактам по программе USAI.

Несмотря на отсутствие решения Конгресса о дополнительном финансировании для Украины, производство и поставки определенной военной техники и боеприпасов в Украине продолжаются - благодаря уже существующим контрактам по программе USAI (инициатива содействия безопасности Украины), финансирование на которые выделили еще раньше. Как пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление Пентагона, это включает артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, способности ПВО и другое военное оборудование.

Отмечается, что, в отличие от программы президентских полномочий (PDA), которая позволяет Соединенным Штатам быстро поставлять оружие в Украину непосредственно с собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Эту программу использовали для поддержки ВСУ в долгосрочной перспективе. Впрочем, сейчас все финансирование для нее исчерпали, и средств на новые закупки у Пентагона не осталось, пока их не утвердит Конгресс.

Как пояснил спикер Минобороны США Джеф Юргенсен, каждый контракт USAI имеет определенный период исполнения, сроки производства и доставки.

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"Во многих случаях - например, с 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMs, Джавелинами, Стингерами, GMLRS (ракеты для HIMARS — ред.), рядом БПЛА и средствами противодействия БПЛА - производство и поставка этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов", - сказал он.

В то же время по соображениям безопасности в Пентагоне не предоставили более точной информации о количестве оборудования или конкретных сроках их доставки в Украину.

Одной из самых насущных потребностей ВСУ за последние месяцы стали артиллерийские снаряды.

Сейчас США производят примерно 28 тысяч 155-мм снарядов в месяц, а к концу 2024 года планируют увеличить производство до 70-80 тыс. в месяц, сообщил Голосу Америки представитель Пентагона Джефф Юргенсен. По его словам, финансирование USAI также способствует производству таких снарядов.

В то же время Юргенсен отметил, что без принятия дополнительного финансирования министерство обороны США не будет иметь возможности оказывать помощь Украине и другим союзникам и партнерам США.

"Например, без дополнительного финансирования мы не можем достичь своей цели по производству 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Это также ограничивает способность Минобороны США выполнять запланированные многолетние закупочные контракты, включая ракеты для Стингеров, Джавелинов и ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказал Джефф Юргенсен.

Помощь от США Украине

Во вторник, 13 февраля, Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В то же время Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощь Украине, Израиля и Тайваня, решила уйти на перерыв до 28 февраля. Важный документ конгрессмены так и не приняли.

Как заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, Палата представителей США сможет проголосовать за пакет помощи Украине только в середине марта.

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